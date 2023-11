Sarafina Wollny: Juhu, das Baby kommt!

Ihr Traum geht tatsächlich in Erfüllung. Die kleine Hope Angel Silvia erblickt am gewünschten Termin in Manavgat (Türkei) das Licht der Welt. Da die Familie erst nach der Geburt das Geschlecht des Babys erfährt, fehlt für Silvias Geschmack die farblich passende Ausstattung. Bei einer Überraschungsparty will die Familie ihre rosa Geschenke überreichen. Wie wird Sarafina reagieren? Das erfahrt ihr am 15. November ab 20:15 Uhr bei RTLzwei...

Ihr habt keine Lust zu warten? HIER bei RTL+ könnt ihr die beiden neuen Folgen bereits vorab streamen.*