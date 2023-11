Sarafina Wollny: Fix und fertig! Drama nach ihrer Türkei-Rückkehr

Sarafina Wollny hat momentan einiges um die Ohren. Sie und Ehemann Peter waren nach Deutschland gereist, um das Haus in Ratheim umzubauen. "Wir haben ja gerade aktuell ein kleines Umbaumarathon gestartet und bauen drei Zimmer um, stellen ein Zimmer wieder her. Mir tun die Knochen weh. Mir tut alles weh. Ich kann meine Finger kaum bewegen. Das ist nicht mehr normal!", stöhnte Peter bereits vor einigen Tagen. Mittlerweile ist die Familie zurück in ihre zweite Heimat Türkei geflogen. Doch auf Sarafinas Instagram-Account herrschte Funkstille. Was steckt dahinter?