Sarafina Wollny: Es ist soweit! Baby-Verkündung auf Instagram

Die Zwerge bekommen ihre ersten Zähne, wie Sarafina nun ihren Fans berichtet. "Bei Casey war es am 03.03.2022 soweit. Das erste Zähnchen war durch. So stolz wie er es immer zeigt und immer am Strahlen. Jetzt sind beide draußen und sehen so riesig aus", so die Wollny-Tochter. Bei Emory dauerte es dagegen etwas länger. "Bei Emory war es vorgestern, 24.03.22, soweit. Er hat sich ein bisschen mehr Zeit damit gelassen und strahlt seitdem über beide Ohren."