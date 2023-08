Sarafina Wollny: Es ist soweit! Nach dem Arztbesuch lässt sie die Bombe platzen

"Uns geht es gut! Ich werde jetzt eine Runde in den Pool springen", verkündet Sarafina überglücklich in ihrer Instagram-Story. Denn wegen ihrer Kaiserschnittnarbe durfte die 28-Jährige nicht ins Wasser. Doch der Arzt hat ihr nach 3,5 Wochen endlich das Go zum Baden gegeben. Für manche mag es nur eine Kleinigkeit sein, für Sarafina jedoch ein echtes Highlight. Schließlich sind in der Türkei aktuell um die 40 Grad. Da ist jede Abkühlung recht.