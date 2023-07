Sarah Engels: Fitness-Wahn! Mutet sie sich damit zu viel zu?

Das Lernen für die Trainerlizenz war mit einer Menge Disziplin verbunden. Im RTL-Format "Exclusiv" auf Instagram verriet sie nun, wie sie es trotzdem geschafft hat, Mami-Alltag, Job und das Pauken unter einen Hut zu bekommen: "Sobald die Kinder im Bett waren, da war nichts mehr mit Serie schauen oder so und Zweisamkeit, sondern wirklich so Buch auf. Und ich habe dann echt so bis zwei, drei Uhr noch gelernt."

Weiter ließ sie in der TV-Sendung durchsickern, wie straff ihre Fitness-Routine ist. Ausschlafen? Ist bei der Sängerin wohl nicht drin...