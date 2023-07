Sarah Jessica Parker: Beauty-Wahn! Diese Entscheidung bereut sie heute

Eigentlich setzt Sarah Jessica Parker seit Jahren auf Natürlichkeit. Mit Erfolg: Als Carry in "And Just Like That..." wird sie von den Fans – auch für ihre nicht mehr ganz so glatte Stirn und die grauen Strähnchen – total gefeiert. Trotzdem scheint Sarah das Thema Alter nervös zu machen. In der "Howard Stern Show" gab die 58-Jährige jetzt überraschend zu: Sie ist nicht happy mit ihrem Aussehen und schaut nur ungern in den Spiegel.