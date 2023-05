Sharon Battiste: Bittere Trennung nach dem "Let's Dance"-Aus!

Seit Wochen steckt Sharon Battiste ihr ganzes Herzblut in die Tanz-Choreographien für die "Let's Dance"-Liveshows. Dass sie nach ihrem Ausscheiden nun nicht mehr Teil der Sendung sein darf, trifft die Kölnerin hart. Auf Instagram meldet sie sich nun mit ehrlichen Worten bei ihren Fans und schildert ihre Gefühlslage in ihrer Story: "Auf einmal bricht etwas weg, für was man sich wirklich Wochen lang so den Ar*** aufgerissen hat und dann fühlt sich das erstmal ganz komisch an." Weiter berichtet sie, dass auch ihre vorher bereits ausgeschiedene Kollegin Chryssanthi Kavazi eine Art Trennungsschmerz nach dem "Let's Dance"-Aus verspürte: