Silvia Wollny: Babybeichte! Sie spricht über ihre Schwangerschaft

"Ich habe gestern mit Servet gesprochen wegen der Zukunft. Da müssen wir wegen dem Kleinen ja auch einen Plan haben. Er kann ja nicht nach Deutschland", erzählt Loredana ihrer Mutter in der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Die 19-Jährige überlegt, ihren Hauptwohnsitz in die Türkei zu verlegen. Doch Silvia ist skeptisch. "Es ist schwierig, weil du ja auch noch andere Dinge in Deutschland vorhast wegen deiner Zukunft. Du willst ja nicht ewig nur Mama bleiben." Denn Loredana sollte eigentlich im August 2022 eine Ausbildung bei der Frauenärztin Dr. Andresen anfangen. "Aber sie wurde dann im April schwanger. Sie hat es mit Frau Dr. Andresen so besprochen, dass sie, wenn das Baby da und alles in Ordnung ist, das Ganze zwei Jahre verschiebt und dann 2024 in die Ausbildung geht."