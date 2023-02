Silvia Wollny: Große Sorge um sie und Tochter Sarafina!

Via Instagram gibt Sarafina jetzt Entwarnung. "Uns haben jetzt ganz viele Nachrichten erreicht, da wir ja momentan in der Türkei sind. Also wir haben es zwar mitbekommen, aber wir sind halt nicht so betroffen in den Ausmaßen, wie es die anderen Städte sind. Ihr müsst euch keine Sorgen um uns machen, uns geht es gut." Trotzdem hat sie die Katastrophe sehr getroffen. "Es nimmt einen halt nur sehr mit, auch wenn man die ganzen Bilder sieht, was in den Städten passiert ist. Da wird dringend Hilfe benötigt."