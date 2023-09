Sommerhaus der Stars: Skandal-Enthüllung! DAS wurde nicht im TV gezeigt

"Was viele nicht wissen, ich bin schwer erkrankt im 'Sommerhaus der Stars'. An irgendwelchen Keimen", verrät der Wendler jetzt in seinem Podcast. Seine Frau Laura Müller fügt hinzu: "Aufgrund der schlechten Hygiene. Also man muss wirklich sagen, es gab einen Lappen, der immer nass war. Also einen Waschlappen zum Spülen des Geschirrs."