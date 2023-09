"Sommerhaus": Fremdgeh-Eklat! Liebes-Aus bei Ricarda Raatz & Maurice Dziwak?

Was ist bei Ricarda Raatz und Maurice Dziwak los? Obwohl die beiden schon bald als Paar die Herausforderung "Sommerhaus der Stars" bestreiten werden, scheint von dem Teamgeist im wahren Leben nicht mehr viel übrig zu sein. Nach ihrem Liebes-Outing bei "Are You The One - Reality Stars in Love" zeigten sich die Zwei immer wieder verliebt in Netz, von süßen Pärchenbildern fehlt nun jedoch jede Spur. Jetzt kam es jedoch noch einmal richtig Dicke - zwei Frauen meldeten sich jetzt zu Wort und ließen pikante Details durchsickern.