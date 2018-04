Jogi Löw: Ist er schwul?

Wenn man den Namen "Jogi Löw (58)" hört, denkt man an Fußball, Erfolg, nervöses Auf- und Abgehen, satter Rasen und vielleicht noch an das Kratzen am eigenen Hintern. Seit vielen Jahren schwirrt seinen zahlreichen Fans aber noch ein anderes Wort durch den Kopf: "schwul". Ist er es oder ist er es nicht? Die Hinweise verdichten sich zumindest in eine ganz bestimmte Richtung...

So erklärt Jogi Löw die Hosenaffäre

Jogi Löw: Hochzeit 1986, Trennung 2016

Doch von vorne. Jogi und Daniela lernten sich in den Siebzigern in Freiburg kennen, als sie beide auf die Berufsschule gingen. Ihr Ziel: Das erfolgreiche Beenden der Fachrichtung Groß- und Außenhandelskaufmann/-kauffrau. Doch noch mehr verband die beiden: Er spielte bei Eintracht Freiburg, wo ihr Vater Vereinspräsident war. Ein paar Jahre später, 1986, heiratete Jogi seine Jugendliebe. Die Ehe? Vorbildlich! Keine Skandale, keine Seitensprünge, keine Krisen. Vor zwei Jahren aber brach alles über dem einstigen Traumpaar zusammen, überall konnten Jogis Fans lesen: "Trennung - nach 30 Jahren!" Ein Schock für die Fan - und Fußballgemeinde.

Daniela und Jogi Löw - Da war ihre Welt noch in Ordnung getty

Jogi Löw: "Wir stehen uns weiterhin nah" - Liebes-Comeback?

Ein Insider hatte verraten, dass es fernab der Medien zwischen den beiden schon länger gekriselt haben soll: "Ihnen war bewusst geworden, dass sie in zwei Welten leben und zur Welt des anderen eigentlich gar keinen Zugang mehr haben.“ Wie traurig! Aber auch Daniela bestätigte: "Er ist der Star. Das Rampenlicht ist nicht meine Welt." Aber dann die überraschende Wende: Sie haben das Weihnachtsfest 2016 gemeinsam verbracht! Im November verriet der Trainer, der zu den bekanntesten Gesichtern Deutschlands zählt, Folgendes: "Weihnachten feiere ich mit meiner Frau". Seiner Frau. Ein Zeichen des Zueinanderfindens? Die Fans haben darauf gehofft, aber bis heute, zwei Jahre später, leben die beiden noch immer getrennt - aber nicht geschieden! Auch diverse Urlaube verbrachten die beiden gemeinsam. Ein Freund beteuerte sogar: "Es wird keinen Rosenkrieg geben, auch von Scheidung ist nicht die Rede." Die Hoffnung bleibt also...

Sie steht immer mit Freunden in der Menge, um nicht erkannt zu werden! getty

Klartext: Ist Jogi Löw schwul?

Daniela wird auch wie gehabt weiterhin seine Buchführung machen, daran ändert auch eine Trennung nichts. Zumal sie ohnehin nicht permanent betrennt leben! Auch wenn er nach Berlin Mitte gezogen ist, schläft er öfter bei Daniela im gemeinsamen Haus in der Nähe von Freiburg. Und trotzdem: Die Gerüchte darüber, dass er schwul ist, reißen nicht ab. Und wie verschafft man sich in diesem heiklen Punkt Klarheit? Man fragt nach! Er selbst sagte dazu: "Ich habe das auch schon gehört. Was soll ich dazu sagen? Es ist wie mit dem Toupet. Auch das stimmt nicht. Fragen Sie gern meine Frau." Schließlich gibt es ja auch Männer, die Wert auf ihr Äußeres legen, Werbung für Nivea machen und sich gern mit vielen Frauen umgeben - ohne homosexuell zu sein...