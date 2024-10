Stefan Mross & Anna-Carina: Scheidungs-Drama vor Gericht!

Streitpunkt der Verhandlung war demnach Stefans finanzielle Situation: Da Anna-Carina offenbar keinen Unterhalt von ihrem Ex fordert, bat sie ihm an, ihr eine einmalige Abfindung zu zahlen. Um welche Summe es sich handelt, ist nicht klar. Doch Stefan machte klar, keine Abfindung zahlen zu können, da er sich aktuell in einer finanziellen Krise befinde.

Wann und vor allem, ob sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack noch einig werden, bleibt abzuwarten ...