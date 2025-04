Stefan Raab: Kein Erfolg! Der Sender muss die Notbremse ziehen

So hat Stefan Raab (58) sich das nun wirklich nicht vorgestellt. Eigentlich hatte er gehofft, dass sein Format "Du gewinnst hier nicht die Million" besser bei den Zuschauern ankommt. Doch die Quoten sehen derzeit leider nicht so rosig aus. Ohne Promi-Besuch fällt die Show zum ersten Mal in den einstelligen Markenanteilsbereich. Zur Erinnerung: Zum TV-Start waren noch namhafte Stars dabei! Doch ohne sie geht es einfach nur noch bergab. Ein harter Schlag für den Entertainer und den Sender! Um zu retten, was noch zu retten ist, hat RTL sich deshalb einen neuen Plan einfallen lassen ...