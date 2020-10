Stefanie Kloß privat: So lebt der Silbermond-Star mit Mann und Kind

Ob als Sängerin von Silbermond oder Jury-Mitglied bei „The Voice of Germany“, seit fast 20 Jahren ist Stefanie Kloß eine feste Größe in der deutschen Musiklandschaft. Als die Sächsin 1986 im beschaulichen Bautzen geboren wurde, hätte sie sich sicher nicht erträumen können, dass ihre Hits „Durch die Nacht“ und „Symphonie“ einmal zu Ohrwürmern einer ganzen Nation werden würden. Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Janet Kloß wuchs Stefanie Kloß behütet in der sächsischen Oberlausitz auf. Ihre Liebe zur Musik entdeckte die damals 14-Jährige im Jugend-Chor von „Ten Sing“, wo sie auch ihren späteren Band-Kollegen Thomas Stolle, Johannes Stolle und Andreas Nowak zum erste Mal begegnete. Aus den ersten Gehversuchen mit der Band „Exakt“ entstand nach Nachfolger „JAST“, bevor 2002 endlich „Silbermond“ geboren war.