Sylvie Meis: Süße Überraschung! IHN macht sie nach der Trennung glücklich

Wer jetzt jedoch denkt, bei Sylvie Meis und dem Schönling könnte mehr gehen, täuscht. Der 36-Jährige und die Ex von Rafael van der Vaart sind nur sehr gute Freunde und das bereits seit über 10 Jahren! Das huldigte Sylvie jetzt nicht nur in einer süßen Liebeserklärung auf Instagram, sondern auch mit einer Überraschung anlässlich des Geburtstags ihres Andrés. In seiner Instagram-Story zeigt der BFF der Moderation das aufwendig dekortierte Set-Up inklusive Blumen, das Sylvie für ihn am Strand Tulums aufgebaut hat: