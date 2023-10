Thomas Anders nach 21 gemeinsamen Jahren: Auszug aus seiner Familienvilla

Auch wenn es für Eltern alles andere als leicht ist, dass ihre Kinder irgendwann in die große weite Welt hinaus schwirren, scheint Sänger Thomas Anders mit dem Umzug seines Sohnes keine großen Probleme zu haben! Ganz im Gegenteil sogar! Thomas freut sich darüber, dass sein Filius seinen eigenen Weg gefunden hat. In der Talkshow "Volle Kanne" gibt er zu verstehen: "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Vorstellung viel 'Schlimmer" war, dass er auszieht als es dann final dazu kam." Ein Grund dafür könnte aber auch der Tatsache geschuldet sein, dass Alexander immer noch im Dunstkreis der Eltern unterwegs ist. Der "Modern Talking"-Star ergänzt: "Ich muss dazu sagen, er wohnt nicht weit von Zuhause weg, er ist in kein anderes Land oder in eine andere Stadt gezogen. Er wohnt eigentlich zehn Kilometer von uns weg. Man hat mehr oder minder jeden Tag Kontakt und mir fällt es noch gar nicht so auf."

Dennoch freut er sich schon jetzt darauf, dass ihn sein Sohn bei seiner Kanada-Tournee im November begleitet und die beiden ein wenig Vater-Sohn-Zeit haben: "Im November bin ich mit ihm jetzt auf Kanada-Tour, also er begleitet mich nach Kanada. Und dann haben wir da so eine Vater/Sohn-Geschichte. Er ist zum ersten Mal richtig mit auf Tour, nicht nur bei einem Konzert, und das wird eine schöne Zeit." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die beiden diese gemeinsame Reise in vollen Zügen genießen!