Til Schweiger: Harter Bruch mit Tochter Emma Schweiger

Im Schatten des eigenen Vaters aufzuwachsen ist nicht immer leicht. Vor allem wenn man von klein auf nur gemeinsam vor der Kamera steht. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" spricht Emma Schweiger nun ganz offen über ihre Zeit in Amerika und ihre jetzige Rückkehr nach Deutschland, wo sie sich nun "wieder damit abfinden" müsse nur "immer als die 'Tochter von' und nicht als 'ich' angesprochen zu werden". Das sei sehr schwer für die 19-Jährige. In Amerika wäre sie "komplett anonym" gewesen und hätte ihre eigene Persönlichkeit entwickeln können. Genau, das was sie gebraucht hat. Hier in Deutschland möchte sie sich nun auch von ihrem Vater abgrenzen und ihr eigenes Ding machen: