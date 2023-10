Tom Kaulitz: Liebeshammer um "The Voice"-Kandidatin! Sie ist erst 21 Jahre

Die 21-jährige Sina wollte ihr Glück bei den Blind Auditions mit Taylor Swifts Songs "We Are Never Ever Getting Back Together" versuchen. Doch schon vor ihrem Auftritt stand die Entscheidung, in welches Team sie gerne möchte, fest. "Mein erster Crush war Tom Kaulitz", gab die Studentin aus Dortmund im Einspieler zu. "Ich war richtig traurig, als er mit Heidi Klum zusammen war." Schon als kleines Kind war Sina Tokio Hotel-Fan und performte im Wohnzimmer vor ihren Eltern ihren Mega-Hit "Durch den Monsun".