Tränen-Drama um neue Geissens-Nase!

Shania Geiss, ihre jüngere Schwester, wird in diesem Moment zur wichtigsten Stimme der Vernunft. Sie stellt sich - so scheint es - schützend vor Davina als sie sagt:

"Ich hab das Gefühl, dass sie das nicht will."

Sie erinnert sich, dass Davina früher oft gesagt habe, sie habe sich mit ihrer Nase arrangiert.