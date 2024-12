Trash-Ikone: Jetzt flippt Melanie Müller völlig aus!

Vor zehn Jahren war sie die Königin des Dschungels – und verzauberte Deutschland mit ihrer Natürlichkeit im Dschungelcamp. Doch davon ist nicht viel geblieben. In den vergangenen Jahren stand der Name Melanie Müller vor allem für Skandale. Jetzt setzte sie noch eins drauf: In ihrer Instagram-Story postet sie ein Grusel-Foto aus dem Film „Hexen hexen“. Und schreibt „Die Mutter aller Ratten hat geworfen“.