Valentina Pahde & Rúrik Gíslason: Jetzt zieht sie radikal den Schlussstrich!

Jetzt zieht sie den Schlussstrich - zumindest online. Denn beim aufmerksamen Betrachten des Instagram Accounts der "GZSZ"-Beauty fällt auf, dass sie Rúrik Gíslason auf der Social Media Plattform nicht mehr folgt. Was heutzutage ein deutliches Signal sendet - Valentina Pahde möchte den Isländer (zumindest online) nicht mehr in ihrem Leben haben. Aber was ist passiert?

Noch vor wenigen Wochen schienen alle Zeichen auf Liebe zu stehen und die beiden vermeidlichen Turteltauen wurden immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit heimlich erwischt. Dabei sah es definitiv mehr als freundschaftlich zwischen ihnen aus, romantische Spaziergänge und vertraute Gesten inklusive. Doch nun scheint die hübsche Blondine den Fußballer endgültig abgeschrieben zu haben.

Ob sich die Schauspielerin nur versehentlich verklickt hat und die beiden auf Social Media doch wieder zueinander finden oder diese Geste wirklich mehr zu bedeuten hat, wird die Zukunft zeigen...

Süß sehen die beiden definitiv zusammen aus! Wie verkuschelt sie schon erwischt worden sind, zeigen wir dir im Video: