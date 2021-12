Vanessa Mai: Neues Drama! „Ich könnte kotzen“

Eine klare Ansage an alle, die denken, sie könnten Vanessa mit ihren negativen Kommentaren runterziehen. Stark, dass 29-Jährige das nötige Selbstbewusstsein und Schlagkraft hat sich so offen gegen ihre Gegner zu stellen. So viel Negativität hat keinen Platz im Leben der Sängerin. Sie glaubt an Karma und schreibt "Wenn ihr Negatives in den Wind tragt, kommt diese Negativität doppelt und dreifach zurück! NUR ZU EUCH!" Ein solches Verhalten findet der Schlager-Star einfach nur zum "kotzen". Nur gut, dass sie den Umständen entsprechend gut mit diesen Netz-Hass umgehen und gleichzeitig anderen Betroffenen Mut zusprechen kann.

Ob auch Florian Silbereisen die harten Worte von Pietro Lombardi so gut wegstecken kann? Mehr dazu erfährst du im Video: