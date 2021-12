Verona Pooth & Franjo Pooth: Bittere Trennungs-Tränen! Es ist vorbei

Da waren es nur noch drei. Der Auszug von Sohn Diego war für seine Eltern Franjo und Verona Pooth schwerer als gedacht. Und dann zieht es ihren Jungen auch noch ans andere Ende der Welt nach Florida in die USA. Der 18-jährige Sprössling der Moderatorin macht jetzt sein eigenes Ding und möchte sich in Amerika seinen Traum Profi-Golfer zu werden an der "IGM Sports Academy" verwirklichen. Dafür hat er kürzlich das heimische Nest in Düsseldorf verlassen und genießt seither seine Freiheit fernab von seinen Eltern in vollen Zügen. Bei Verona und Franjo sieht das ganz anders aus. Nach ihrer Family-Reunion in den USA bei ihrem Diego, fällt ihnen der Abschied umso schwerer. Besonders Franjo sei laut Verona gegenüber "Prominent" sehr betroffen gewesen: