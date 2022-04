Verona Pooth & Mann Franjo: Traurige Familien-Beichte!

Ende letzte Jahres musste Verona Pooth und ihre Familie einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften - ihr Zuhause wurde für immer zerstört. Am 24. Dezember 2021 verschafften sich Diebe Zugang zu ihrem Haus in Meerbusch bei Düsseldorf. Zwar wurde der materielle Schaden von mehreren hunderttausend Euro von der Versicherung ersetzt, doch ihr altes Zuhause ist nun einfach nicht mehr das Selbe. Verona beichtet nun, dass besonders Sohn Rocco noch immer an den emotionalen Folgen zu knabbern hat.