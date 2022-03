Veronica Ferres: Jetzt verrät sie ihr Liebes-Geheimnis!

Bei RTLs "Exklusiv" packen Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer aus - dieses Ritual ist für sie essenziell für eine glückliche Beziehung. Die beiden sollen sich bereits 2009 kennen und lieben gelernt haben und krönten ihr Glück 2014 mit einer romantischen Hochzeit in Nizza. Auch nach 8 Jahren Ehe ist der Funken zwischen der Schauspielerin und dem "Höhle der Löwen"-Investor noch nicht erloschen. Jetzt verraten sie ihr Geheimnis:

Veronica: „Das, was man bei einem Auto ´Wartung´ nennt, nämlich einfach Bestandsaufnahme machen, auch in der Partnerschaft, und sich dann bei einem Abendessen sagen: Wo habe ich dich diese Woche überrascht? Wo habe ich dich diese Woche . . .“

Carsten: „. . . enttäuscht, vernachlässigt.“

Veronica: „. . . enttäuscht? Wo habe ich dich mit sehr glücklich gemacht? Und was, denkst du, hätte ich besser machen können in unserem gemeinschaftlichen Sinne? Und das jeder immer abwechselnd, hin und her.“

Carsten: „Wir haben aus Fehlern gelernt und sind dadurch sehr glücklich.“

So so, da könnten sich andere Promi-Paare ja mal eine Scheibe von abschneiden, denn so viel offene Kommunikation und Harmonie ist heutzutage gar nicht mal mehr zu selbstverständlich.

