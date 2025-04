Victoria Swarovski: Ausgeplaudert! Wundervolle Überraschung vor Show 6

Das Ganze ist aber nicht die einzige Überraschung am heutigen Freitag. Auch Moderatorin Victoria Swarovski (31) hat Unerwartetes zu verkünden. Die Moderatorin wird in der Sendung beim Opening mittanzen! "In Show 6 tanzen wir beide was?", fragt die Österreicherin Jurorin Motsi Mabuse (43) in einem Instagram-Clip, die daraufhin erklärt, dass es ein "gemischtes Opening" mit "Girlpower" sein wird. Unter anderem werden die Tänze Cha Cha, Salsa, Paso und Jive kombiniert.