Wollny-Schwestern: Das ist der echte Grund für ihren Abnehm-Erfolg

Nachdem bei den Wollny Schwestern der Reihe nach die Kilos purzelten, fragten sich viele Fans, wie die Töchter von Silvia Wollny in so kurzer Zeit so viel abnehmen konnten. Sylvana (30), Sarafina (27), Sarah-Jane (23), Estefania (20) und Loredana Wollny (18) zeigen sich im Netz sichtlich verändert und stolz auf ihren Abnehm-Erfolg. Jetzt verraten sie ihre größte Motivation dahinter.