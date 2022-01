Yeliz Koc: Krasse Kritik! Jetzt platzt ihr der Kragen

In der Vergangenheit beglückte Yeliz Koc ihre Community auf Instagram immer wieder mit süßen Einblicken ihr ihren Mami-Alltag mit Baby Snow Elanie. Sogar Papa Jimi Blue Ochsenknecht ist immer öfter mit von der Partie und verbringt jede freie Minute mit seiner kleinen Tochter bei Yeliz. Doch obwohl sich die beiden für ihren Nachwuchs wirklich ins Zeug legen und auch Oma Natascha sie für tolle Eltern hält, muss sich Yeliz durch ihre privaten Eindrücke, die sie mit ihrer Community teilt, immer wieder anhören, was sie alles in dem Umgang mit ihrer Tochter falsch mache. Viele ihrer Anhänger stellen sie sogar als schlechte Mutter dar. Das möchte sich Yeliz jetzt aber nicht mehr bieten lassen und verteidigt sich in ihrer Instagram Story: