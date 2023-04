Yeliz Koc & Jannik Kontalis: Harte Worte nach dem Liebes-Comeback!

Nachdem Yeliz Koc und ihr "Make Love, Fake Love"-Gewinner Jannik Kontalis ihr Liebes-Comeback bekannt gaben, fielen anscheinend einige ihrer Fans vom Glauben ab. In den Kommentaren unter dem verliebten Posting der beiden häufen sich verwirrte Worte ihrer Fans: "Ich komm nicht hinterher" oder "What? Nach all dem, was du hier öffentlich gemacht hast? Nach all dem wie du über ihn hergezogen hast? Krass! Ich kann dich nicht für voll nehmen. Wenn das Liebe sein soll, fress ich einen Besen" lauten nur ein paar der Stimmen unter dem Reunion-Post.

Manche Fans gehen sogar noch weiter und äußern heftige Kritik: "Wie kann man sich selbst so krass blamieren. Wärst du ein 15 jähriger Teenager okay, aber das geht gar nicht." Andere spekulieren: "Kam die Absage für 'Prominent getrennt'?"

Ob sich das frischvereinte Paar solche Worte wohl zu Herzen nimmt? Bislang äußerten sich die beiden Reality-TV-Stars noch nicht zu der harten Kritik ihrer Fans.

