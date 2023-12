Yeliz Koc & Yasin Mohamed: Kein Paar! So ging es nach "PBB" weiter

Yeliz Koc

Sie spricht über ihre größte Herausforderung im "Promi Big Brother"-Haus

Yeliz Koc wird in der 11. Staffel von "Promi Big Brother" dabei sein. Am 20. November geht das Abenteuer für die 29-Jährige los, doch schon jetzt weiß sie, was die größte Herausforderung für sie werden könnte. Das, und worauf sie sich am meisten freut, auf wen sie im Haus gerne verzichten würde und was sie von ihrem Mitstreiter Peter Klein wirklich hält, hat uns Yeliz exklusiv im Interview verraten.