ZDF: Trauriger Abschied nach 26 Jahren! Diese Sendung läuft heute zum letzten Mal

Am heutigen Freitag (29.9.) endet eine Ära: Nach 26 Jahren flimmert die letzte Ausgabe des Boulevardmagazins "Leute heute" von 17:45 bis 18 Uhr im ZDF über die Bildschirme. Ab 1997 berichtete Nina Ruge als Hauptmoderatorin, gefolgt von Karen Webb ab dem Jahr 2007. Ende Januar war bekannt geworden, dass die Sendung eingestellt wird, im Mai wurde der Termin für die letzte Sendung publik.

Auch dem Sender und den Sendungsverantwortlichen fällt dieses Aus nicht leicht. Auf Nachfrage von spot on news sagt Anne Gellinek, Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles: "Das ZDF trennt sich mit 'Leute heute' von einem erfolgreichen Format, das uns ans Herz gewachsen ist." Weiter erklärt sie: "Wir geben die Sendung auf, um mit der Redaktion neue Wege gehen zu können. Die People-Berichterstattung wird auch weiterhin im ZDF zu finden sein - in der verlängerten 'hallo deutschland'-Sendung sowie im Netz [auf der "Panorama"-Seite, Red.], in der ZDF-Mediathek und auf anderen neuen Ausspielwegen."

Konkret bedeutet das: "hallo deutschland" wird schon ab der kommenden Woche (ab 2.10.) montags bis freitags von 17:10 bis 18 Uhr zu sehen sein. "In dieser verlängerten Sendezeit werden 'Leute heute'-Fans auch die aktuellen Informationen über das Leben und Wirken der Prominenten finden", verspricht der Sender.