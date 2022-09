Alexander Klaws: So denkt er wirklich über das DSDS-Comeback von Dieter Bohlen!

Da scheint sich der Poptitan ja auf die Unterstützung seines ehemaligen DSDS-Schützlings verlassen zu können. Weiter gibt ihm Alexander Klaws auch noch einen gut gemeinten Tipp mit auf den Weg: "Der soll einfach das machen, was er immer gemacht hat. Er soll authentisch sein und sich nicht verstellen, aber das macht er sowieso nicht, also von daher, da kann ich ihm gar nichts sagen". Da können Fans der Castingshow ja gespannt sein, mit welchen Sprüchen der DSDS-Kult-Juror in wahrer Dieter Bohlen-Manier am Ende wirklich um die Ecke kommen wird.

