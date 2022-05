Amira Pocher: Tränen-Eklat! Jetzt spricht sie über Oliver Pochers andere Seite...

Eine wirklich gelungene Überraschung des Comedians. Ob das wohl alle seine Promi-Kollegen so unterstreichen können? Immerhin ist Oliver Pocher dafür bekannt auch gerne einmal auszuteilen. Aber am Ende zählt für ihn gewiss sowieso nur, was seine Amira von ihm denkt und die scheint er mit dieser Aktion mehr als glücklich gemacht zu haben.

Auch Beatrice Egli scheint den Mann gefunden zu haben, der sie nun glücklich macht. Wer genau das ist, erfährst du im Video: