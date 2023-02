Amira & Oliver Pocher: "Ich kann es nicht länger für mich behalten!"

Olli postet liebend gerne peinliche Schlafbilder seiner Frau Amira auf Instagram. Jetzt folgt die Revanche. "Es ist endlich so weit!! Packback! Ich habe lange gewartet, aber ich kann es nicht länger für mich behalten! Der richtige Zeitpunkt jetzt gekommen!!", kündigt Amira in ihrer Instagram-Story an. Pünktlich zu seinem 45. Geburtstag veröffentlicht sie ein Bild von Olli aus dem Flugzeug. Der Comedian schlummert mit offenem Mund und mit halb geschlossenen Augen. Ein Anblick zum Schreien!