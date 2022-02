Wo haben sich Oliver Pocher und Amira Pocher kennengelernt?

Amira Pocher und Oliver Pocher haben sich 2016 über die Dating-App Tinder kennengelernt. Zwei Jahre später machten sie ihre Liebe offiziell.

Hochzeit mit Oliver Pocher

Ihre Hochzeit haben Amira Pocher und Oliver Pocher am 19. Oktober 2019 gefeiert. Die beiden haben sich auf den Malediven das Ja-Wort gegeben. Zur Feier des Tages trug Amira ein tief ausgeschnittenes Hochzeitskleid und offene Haare. Zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit war sie bereits hochschwanger mit ihrem ersten Sohn. Nach der Trauung bretterten Oliver und Amira Pocher mit einem Jetski über das Meer.

Amira Pochers Kinder

Amira Pocher und ihr Ehemann Oliver Pocher haben zwei gemeinsame Kinder, die sie aus der Öffentlichkeit fernhalten. 2019 kam ihr erster Sohn zur Welt. Am 27. Dezember 2020 wurde ihr zweiter Sohn geboren. Viel ist über den Nachwuchs des Promi-Paares nicht bekannt. Beide sind keine großen Fans davon, ihre Kinder im Internet zur Schau zu stellen.

Amiras Podcasts "Hey Amira" und "Die Pochers hier"

Amira Pocher hat einen eigenen Podcast namens "Hey Amira". Diesen hat sie ins Leben gerufen, um Themen mit ihren Fans zu besprechen, bei denen Ehemann Oliver einfach nicht dabei sein soll. Langweilig wird es dabei nie, denn die unterhaltsame Österreicherin lädt immer wieder verschiedene Gäste ein, um sich über diverse Themen zu unterhalten. Außerdem hat Amira zusammen mit Oliver Pocher einen wöchentlichen Podcast namens "Die Pochers hier!".

Amira Pochers Größe

Über ihre Größe hat Amira Pocher bisher nicht gesprochen. Auf Fotos mit ihrem Ehemann ist allerdings zu sehen, dass sie nur wenige Zentimeter kleiner ist als Oliver Pocher. Von ihm ist bekannt, dass er 170 cm groß ist. Man kann also davon ausgehen, dass Amira Pochers Größe sich ebenfalls circa auf 170 cm beläuft.

Amira Pochers Herkunft

Vor ihrer Hochzeit mit Oliver Pocher hieß Amira Pocher noch Amira Aly. Ihre Mutter kommt aus Österreich und ihr Vater aus Ägypten. Sie wurde am 28.09.1992 in Klagenfurt am Wörthersee geboren. Seit Amira drei Jahre alt ist, lebt ihr Vater wieder in seinem Heimatland Ägypten. Die beiden hatten nicht immer ein gutes Verhältnis zueinander. So wollte ihr Papa beispielsweise, dass Amira als junges Mädchen beschnitten wird. Nur ihre Mama konnte sie letztendlich davor bewahren.