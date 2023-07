Andrea Berg: Fummel-Beichte mit süßem Hintergrund!

Liebe das Leben und das Leben liebt dich! Nach diesem Motto scheint Andrea Berg zu leben. Und sie sagt und singt stets, was sie fühlt. "Sie gibt jedem das Gefühl, dabei zu sein, eine Familie zu sein, einfach zusammenzuhalten", sagt ein Fan gegenüber dem "ZDF"-Team von "Leute heute". Dieser Kommentar wird die Sängerin sicher freuen, denn das war stets das Ziel der Schlagerkönigin. "Und ich schaue mir halt die Menschen an, ich beobachte sehr viel, ich liebe es auch, Menschen zu berühren, sowohl emotional als auch tatsächlich physisch zu berühren. Das ist so mein Leben", sagt Andrea Berg im Interview mit "Leute heute".

Mit dieser offenherzigen Fummelbeichte überrascht sie sicher den ein oder anderen Fan, doch es ist das, was sie ausmacht: Trotz 30 Jahre Erfolg und 15 Millionen verkaufter Alben - Andrea Berg ist bodenständig und nahbar geblieben...