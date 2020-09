Martin Bolze: Ist seine Hypnose Manipulation oder echte Magie?

Im „Sommerhaus der Stars“ zeigt sich schnell die ungeschminkte Wahrheit. So leidet Youtuberin Lisha seit Jahren unter starken Hautproblemen, der sogenannten Stewardessen-Krankheit. Anlass genug für Hypnose-Profi Martin Bolze das Kosmetik-Problem in Angriff zu nehmen. Kurzerhand hypnotisiert der Pharo die unglückliche junge Frau - und siehe da, am nächsten Morgen ist Lishas Haut blütenrein. „Meine ganze Krankheit ist fast weg, so gut sah meine Haut seit Jahren nicht mehr aus, das kann ich mir doch nicht einbilden“, jubelt die Beauty freudenstrahlend. Während Lisha ihr Glück kaum fassen kann, hat Andrej Mangold endgültig die Nase voll. Zieht der Kontrahent doch deutlich zu viel Aufmerksamkeit auf sich! Statt die Mitbewohner zu therapieren, würde Martin Bolze sein Umfeld manipulieren. „Das ist nicht witzig, das ist manipulativ, das geht zu weit“, macht der Bachelor seinem Ärger Luft. Doch Andrejs Anklage wirft vor allem eine Frage auf: Was ist wirklich dran an den Superkräften des Pharo?