Anna Ermakova: Baby-Hammer vor der "Let's Dance"-Liveshow!

Auch in diesem Jahr schwingen bei "Let's Dance" wieder die Promis das Tanzbein. Auch mit von der Partie? Anna Ermakova, die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker. Die 22-Jährige entpuppte sich in den ersten Liveshows der beliebten RTL-Tanzsendung bereits als wahrer Zuschauer-Liebling und überrascht ihre Fans nun kurz vor der nächsten Folge mit einem süßen Baby-Throwback. So süß sah die Promi-Tochter früher aus!