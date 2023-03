Anna Ermakova: Jetzt trampelt Boris öffentlich auf ihren Gefühlen herum

Weiter berichtet der Ex-Knacki, dass er acht Monate später ein Fax von Angela Ermakova erhielt mit der Bitte um ein Treffen. Dieses schilderte Boris Becker dann so: "In der nächsten Woche traf ich Angela in London und stand unter Druck. Sie kam herein, hatte einen dicken Mantel an, zog den Mantel aus, war hochschwanger und erklärte mir einfach, dass ich der Vater dieses Kindes bin." Autsch...harte Worte für seine Tochter Anna Ermakova. Ein solch rauer Ton aus dem Mund seines Vater ist gewiss für kein Kind schön zu hören...

