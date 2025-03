Anna Ermakova: Stich ins Herz - Rache an Papa Boris!

"Niemand weiß, wie es ist, gehasst zu werden. Und ich gebe dir die Schuld!" Annas Song "Behind Blue Eyes" klang 2024 wie eine Abrechnung mit ihrem Vater. "Natürlich geben einige der Texte einen Einblick in einige meiner verletzlicheren Gefühle", gab sie damals zu. Es hat sich eben einiges angestaut.

Engeren Kontakt hatte Boris mit seiner Tochter, die bekanntlich aus eine Affäre mit der Russin Angela Ermakova (57)stammt, nie. Darüber hinaus gab das Tennis-Idol sie der Lächerlichkeit preis: Noch 2023 breitete er unappetitliche Einzelheiten ihrer Zeugung in einer TV-Doku aus. "Es war nicht leicht, mit dem ganzen Presse-Rummel um die intimen Details des Treffens meiner Eltern aufzuwachsen", so Anna. Erst als sie sich überraschend bei "Let’s Dance" aufs Siegertreppchen tanzte, schien Boris plötzlich Feuer und Flamme. Gebeutelt von seinem eigenen Knast- und Pleitedrama, sonnte er sich in ihren positiven Schlagzeilen – und betonte immer wieder, wie stolz er auf Anna sei. Zu der Hochzeit mit seiner Lilian (35) sandte er seiner einzigen Tochter allerdings keine Einladung…