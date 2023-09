Anna Ermakova & Joachim Llambi: Große Gefühle! Endlich ist es raus

"Ich freue mich sehr darüber. Teil dieser Show zu sein, ist ein Ritterschlag für mich", sagt Anna. Sie ist übrigens nicht die Einzige, die nach "Let’s Dance" diese Riesenchance bekommt. Auch Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova ist neben Bruce Darnell und Dieter Bohlen dabei. Kompetenz zur besten Sendezeit!

Einer, der immer an Anna geglaubt hat, ist der strenge Juror von "Let’s Dance": Joachim Llambi. "Sie ist nicht nur die beste Tänzerin, die wir jemals hatten. Sie war so so toll. Eine bemerkenswerte junge Frau. Wir werden noch ganz viel von ihr hören. Sie macht ganz sicher eine große Karriere im Fernsehen", prophezeite der sonst so gnadenlose Punktrichter laut "Woche heute", "für Anna gibt es viele Optionen: Musicals, Shows, Moderationen. Sie hat echtes Star-Potential." Natürlich hilft er bei der Entwicklung, kümmert sich um "sein Talent". Er ist immer für die junge Frau da. So viel Herz hätten wir ihm gar nicht zugetraut…