Anna-Maria Ferchichi: Schock! Sie liegt im Krankenhaus

Was ist bei Anna-Maria Ferchichi los? Eigentlich versorgt die Schwester von Sarah Connor ihre Fans auf Instagram immer wieder mit Updates über ihren Familienalltag. Jetzt wurde es jedoch verdächtig still auf ihrem Social Media Account. Ihr Ehemann Rapper Bushido sorgte nun mit einem Foto seiner Frau für Wirbel. Darauf liegt die 8-fach-Mama in einem Krankenhausbett...