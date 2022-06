Anna & Gerald Heiser: Traurige Trennung!

"Leon wird ins Internat gehen müssen", verrät Anna jetzt bei "Bauer sucht Frau – Neues aus Namibia". Montags bis freitags wird ihr Sohn in der namibischen Hauptstadt Windhuk zur Schule gehen und nur das Wochenende bei seinen Eltern auf dem Hof verbringen. Anna zerreißt es schon jetzt das Mama-Herz. "Das ist für mich jetzt schon schwer, wenn ich darüber nachdenke." Doch leider gibt es keine andere Lösung. Die nächste Schule ist 200 Kilometer entfernt. Die gute Nachricht: Erst in fünf Jahren wird Leon eingeschult. Bis dahin können die drei das Familienleben noch in vollen Zügen genießen.

