Wie landete die junge Annalena Baerbock eigentlich in der Politik? Man könnte sagen ihr Weg war früh vorbestimmt. Die gebürtige Niedersächsin wuchs mit ihrer Familie in den 80er Jahren auf einem Bauernhof in der Nähe der beschaulichen Stadt Pattensen auf. Die Sorgen und Nöte der Landbewohner sind ihr deswegen auch heute im Wahlkampf ein Anliegen: „Ich weiß, wie es ist, wenn nur einmal am Tag ein Bus in die Stadt fährt. Dann fühlt man sich nicht nur abgehängt, man ist es", erklärt Annalena Baerbock auf ihrer Homepage.