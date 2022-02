"Der Bachelor" 2022: SIE ist die Gewinnerin - Jetzt ist es raus!

Mit Bachelor Dominik Stuckmann hat RTL in diesem Jahr wirklich alles richtig gemacht. Die 22 Ladys sind völlig aus dem Häuschen von dem Hottie. Seit der ersten Nacht der Rosen schwärmen die Kandidatinnen in einer Tour von dem 29-jährigen IT-Spezialisten, der seit vielen Jahren auf der Sonneninsel Gran Canaria lebt. "Oh mein Gott ich bin so begeistert, er ist soooo süß" über "Er hat so eine starke Präsenz, ich find ihn ganz toll" bis hin zu "Ich finde das ist der beste Bachelor den es je gab" tönt es im Minutenabstand aus der Villa. Kein Wunder also, dass schon früh Eifersucht, Neid und Wut im Spiel sind. Allen Kandidatinnen ist klar: Nur eine von ihnen wird die Kuppelshow an der Seite des knackigen Bachelors verlassen. Doch wer ist die Glückliche? Wir werfen einen Blick auf die mögliche Gewinnerin in diesem Jahr...