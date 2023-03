Beatrice Egli & Pietro Lombardi: "Prickelnder Sommer" - Jetzt ist es raus!

Pietro Lombardi verkündete vor wenigen Wochen, dass er an einem neuen Projekt arbeite - fernab von seiner musikalischen Karriere. Der frischgebackene Zweifach-Papa hat nun seine erste Erfrischungsgetränk-Marke auf den Markt gebracht! Mit der "LombiCola" will er dieses Jahr durchstarten und seinen Fans prickelnde Momente schenken. Auch seine DSDS-Kollegin Beatrice Egli kam nun in den Genuss, seinen Drink erstmals selbst zu testen. Ihr Fazit? "Mmmh, voll gut, I like".

Über das Geschenk von Pie freut sich das Schlagersternchen riesig. Sie widmet dem Sänger in ihrer Instagram-Story dankende Worte: "Cheers lieber Pietro, vielen vielen Dank und ich freue mich auf einen prickelnden Sommer". Da scheint sich Pietro Lombardi ja auf die Unterstützung seiner DSDS-Kollegin verlassen zu können.

