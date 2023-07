Bettina Böttinger: "Kölner Treff"-Aus! Das ist der wahre Grund

Ende Oktober hört Bettina beim "Kölner Treff" auf. "Ja, es stimmt. Ich werde im Herbst genau 30 Jahre lang am Freitagabend getalkt haben", bestätigt sie jetzt gegenüber der "BILD"-Zeitung. Was der Grund für das Aus ist? "Ich finde, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um zu sagen: Jetzt ist's auch mal genug! Diese Entscheidung fühlt sich für mich genau richtig an, und ich möchte gerne noch viele andere Sachen im Fernsehen und generell in den Medien machen."