Zu viel für seine Ex-Frau? Seit einigen Wochen ist Bianca Claßen nämlich spurlos verschwunden. Ihre Fans sind in großer Sorge: Was ist passiert und geht es ihr gut? Darauf gibt es jetzt endlich eine Antwort! Wie die "Bild" erfuhr, soll es der Influencerin aktuell nämlich alles andere als gut gehen. Die Trennung von Ehemann Julian und die dadurch bedingten Lebensveränderungen sollen ihr emotional stark zu schaffen machen. So ist Bibi Claßen aktuell auch nicht für neue Jobs buchbar. Sie hat sich auf unbestimmte Zeit aus dem Business zurückgezogen. Und das zum allerersten Mal seit ihrem Durchbruch mit ihrem Youtube-Channel "BibisBeautyPalace" vor über zehn Jahren!