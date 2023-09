Bill Kaulitz: Erschütternde Szenen! Er kann es nicht fassen

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählten Bill und Tom Kaulitz schon die ein oder andere pikante Anekdote aus ihrem Leben. Gerade erst feierten die Zwillinge ihren 34. Geburtstag zusammen, doch was sich nach der wilden Sause bei Bill Kaulitz ereignete, ließ ihn nun vom Glauben abfallen. Er berichtet, dass er sich am nächsten Morgen ein Konter-Getränk genehmigen wollte und dieses direkt nach dem Kauf noch vor dem Laden öffnete und mit Freunden genüsslich trinken wollte. Doch da machte der Verkäufer des Ladens ihnen ordentlich einen Strich durch die Rechnung. Bill erzählt: "Kommt nach fünf Minuten dieser Typ raus und meint so, aber in so einem Ton, [...]: 'Sofort weg, ich verliere meine Lizenz, geht sofort hier weg, ihr könnt das nicht hier draußen trinken!"

Bill daraufhin nur fassungslos: "Jetzt komm mal runter!" Er und seine Freunde hätten sich dann ein paar Meter weiter vor ein Restaurant auf den Bürgersteig gestellt, um dort weiterzutrinken, doch auch das war dem Ladenverkäufer von vorher ein Dorn im Auge. Erneut geht er sie verbal an, wie Bill weiter berichtet: "Schreit uns an als wären wir Teenage-Kinder, 'out of my eye sight!' hat er gesagt", zu Deutsch "Geht mir aus den Augen!". Zu viel für Bill, der zugibt, dass er sich danach wirklich beherrschen musste und seine Freunde ihn erstmal runterbringen mussten: "Da will mich das Universum wieder testen, ich musste mich direkt runteratmen"

Auch wenn es in den USA verboten ist, auf offener Straße Alkohol zu konsumieren und das auch Bruder Tom Kaulitz als Grund für den Angriff des Mannes sieht, gefällt Bill die Art und Weise nicht, wie er behandelt wurde: "Warum suchst du Stress mit mir? Ich hab grade einen Drink bei dir gekauft, [...] das ist doch nicht dein Problem jetzt". Auweia...